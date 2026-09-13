Kushinagar News: बाबू जगदेव प्रसाद की पुण्यतिथि मनाई गई
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:52 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:52 AM IST
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सपहा। सपहा चौराहे स्थित काली मंदिर परिसर में भारत के लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की पुण्यतिथि मनाई गई। मौजूद लोगों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि देकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा ने कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारों के लिए शिक्षा व जागरूकता जरूरी है। पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य फूलबदन कुशवाहा ने बाबू जगदेव प्रसाद के संघर्षों और विचारों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन रामाधार कुशवाहा ने किया। इस दौरान पूर्व मंत्री राकेश मौर्या, नगर पालिका अध्यक्ष किरन जायसवाल आदि मौजूद रहे। संवाद
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