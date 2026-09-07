Kushinagar News: डोल मेले में हमला, पांच पर हत्या की कोशिश की प्राथमिकी

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तरयासुजान। गौराहा बाजार डोल मेला में शनिवार देर रात बेदुपार एहतमाली के दो सगे भाइयों सुमंत कुशवाहा (37) और बसंत कुशवाहा से गांव के ही हरेंद्र और अन्य लोगों से किसी बात पर कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। आरोप है कि सुमंत के पेट में चाकू लग गया और बसंत का सिर फट गया। दोनों भाइयों को लहूलुहान होकर गिरते देख अफरा-तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने माहौल शांत कराया। प्रभारी निरीक्षक नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव ने बताया कि पांच लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश की प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच चल रही है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद