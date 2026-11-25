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मठिया निवासी हरकेश तिवारी ने तहरीर में बताया कि सात नवंबर की रात करीब साढ़े आठ बजे वह गुरवलिया स्थित अपने कार्यालय से घर जा रहे थे। रास्ते में गांव के सुनील चौरसिया, अनिल चौरसिया और उनके साथ कुछ अन्य लोग बच्चों के साथ खड़े थे। आरोप है कि तीनों ने उनकी बाइक को निशाना बनाकर पटाखा फेंका। विरोध करने पर मारपीट की। तुर्कपट्टी थानाध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

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उजारनाथ। तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के मठिया गांव में मंदिर के सामने खड़ी बाइक पर पटाखा फेंकने का विरोध करने पर एक व्यक्ति के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है।