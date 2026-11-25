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किसानों ने बताया कि पिछले सत्र में अर्ली पर्ची का मोड़ बदलकर सामान्य गन्ने की तौल भी कराई जाती थी। इस बार यह व्यवस्था बंद है। उन्होंने इसे फिर शुरू करने की मांग की। किसानों के मुताबिक, ढुलाई के लिए केवल एक ट्रक उपलब्ध है। इससे गन्ना लदी कई ट्रालियां एक सप्ताह से केंद्र पर खड़ी हैं और किसानों को इंतजार करना पड़ रहा है। विज्ञापन

किसानों ने कहा कि तौल और ढुलाई में देरी से आर्थिक नुकसान के साथ गेहूं और सरसों की बोआई भी पिछड़ रही है। सूचना पर पहुंचे चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक (गन्ना) हरदयाल सिंह ने समस्याओं के समाधान के लिए तीन दिन का समय मांगा। किसानों ने बताया कि पिछले सत्र में अर्ली पर्ची का मोड़ बदलकर सामान्य गन्ने की तौल भी कराई जाती थी। इस बार यह व्यवस्था बंद है। उन्होंने इसे फिर शुरू करने की मांग की। किसानों के मुताबिक, ढुलाई के लिए केवल एक ट्रक उपलब्ध है। इससे गन्ना लदी कई ट्रालियां एक सप्ताह से केंद्र पर खड़ी हैं और किसानों को इंतजार करना पड़ रहा है।किसानों ने कहा कि तौल और ढुलाई में देरी से आर्थिक नुकसान के साथ गेहूं और सरसों की बोआई भी पिछड़ रही है। सूचना पर पहुंचे चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक (गन्ना) हरदयाल सिंह ने समस्याओं के समाधान के लिए तीन दिन का समय मांगा।

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पकड़ियार बाजार। नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र के सिरसिया गांव स्थित त्रिवेणी चीनी मिल के गन्ना तौल केंद्र पर मंगलवार को किसानों ने धीमी तौल और सामान्य गन्ने की खरीद नहीं होने के विरोध में धरना दिया। किसानों ने तौल की गति बढ़ाने, सामान्य गन्ने की तौल शुरू कराने और ढुलाई के संसाधन बढ़ाने की मांग की। करीब चार घंटे बाद चीनी मिल प्रबंधन के आश्वासन पर धरना समाप्त हो गया। सिरसिया गांव के इस तौल केंद्र से 18 गांवों के करीब पांच हजार किसान जुड़े हैं। किसानों के अनुसार, पिछले पेराई सत्र में यहां प्रतिदिन करीब 1600 क्विंटल गन्ने की तौल होती थी, जबकि इस सत्र में 18 से 24 नवंबर तक महज 1650 क्विंटल तौल हो सकी है। किसानों का कहना है कि पिछले सत्र में एक दिन में होने वाली तौल इस बार पांच दिनों में भी नहीं हो पा रही है।