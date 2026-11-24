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जोकवा बाजार। फाजिलनगर बाजार में सोमवार को स्वास्थ्य जांच केंद्रों की पड़ताल करने पहुंची प्रशासनिक टीम को देखकर संचालकों में खलबली मच गई। नायब तहसीलदार के नेतृत्व में पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच शुरू होते ही कई संचालक अपने प्रतिष्ठानों के शटर गिराकर मौके से फरार हो गए। एक अल्ट्रासाउंड सेंटर की जांच में रेडियोलॉजिस्ट भी नहीं मिला।ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अक्षय दीपक के निर्देश पर नायब तहसीलदार संदीप यादव सोमवार अपराह्न करीब 3:30 बजे फाजिलनगर बाजार पहुंचे। उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर पहुंचकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की मौजूदगी में वहां उपलब्ध सुविधाओं और व्यवस्थाओं की जांच की। इस दौरान सेंटर पर कोई रेडियोलॉजिस्ट मौजूद नहीं मिला।प्रशासनिक टीम की जांच की खबर बाजार में फैलते ही आसपास संचालित पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड केंद्रों के संचालकों ने आनन-फानन में शटर बंद कर दिए और वहां से चले गए। इससे बाजार में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा।जांच के दौरान लेखपाल नंदलाल पाठक सहित स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार कर्मचारी मौजूद रहे।