Kushinagar News: राज्य स्तरीय विवेकानन्द यूथ एवार्ड के लिए आवेदन आमंत्रित

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गोरखपुर। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल, उत्तर प्रदेश ने राज्य स्तरीय विवेकानन्द यूथ एवार्ड के लिए आवेदन मांगे हैं। यह पुरस्कार सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले युवाओं को दिया जाएगा। जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी अमिताभ कुमार ने इसकी जानकारी दी।राष्ट्रीय विकास और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवा आवेदन कर सकते हैं। आवेदनकर्ता की आयु 01 जनवरी, 2026 को 15 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयनित युवाओं को एक पदक, प्रमाण-पत्र और स्वामी विवेकानन्द की कांस्य प्रतिमा मिलेगी। इसके साथ ही 50 हजार रुपये की नकद धनराशि भी प्रदान की जाएगी। इच्छुक युवा 20 नवंबर, 2026 तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं।आवेदन पत्र के साथ कार्यों एवं उपलब्धियों की बुकलेट तीन प्रतियों में देनी होगी। यह बुकलेट 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2026 तक के सराहनीय कार्यों का विवरण देगी। आवेदन पत्र और विस्तृत जानकारी विकास भवन, गोरखपुर स्थित कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। युवा खेल-कूद, सामाजिक वृक्षारोपण, परिवार कल्याण, रक्तदान, नशामुक्ति और जल संरक्षण जैसे क्षेत्रों में आवेदन कर सकते हैं।पुस्तकालय संचालन, जैविक खेती, सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना और स्वच्छता कार्यक्रम भी शामिल हैं। राष्ट्रीय एकीकरण, साक्षरता, आपदा प्रबंधन, मतदाता जागरूकता और स्वास्थ्य में योगदान भी स्वीकार्य है। अनुसंधान, कला, संस्कृति, साहित्य, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भी आवेदन किया जा सकता है।