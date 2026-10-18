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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Allegations of short-weighing of rations and mistreatment; demand for an investigation.

Kushinagar News: राशन घटतौली और दुर्व्यवहार का आरोप, जांच की मांग

Sun, 18 Oct 2026 02:26 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:26 AM IST
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Allegations of short-weighing of rations and mistreatment; demand for an investigation.
फाजिलनगर। तमकुहीराज तहसील के जोगिया सोमाली पट्टी गांव में राशन वितरण में घटतौली और दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। गांव निवासी लालबहादुर कुशवाहा ने उचित दर विक्रेता अजीत राय पर निर्धारित मात्रा से कम राशन देने और विरोध करने पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र देकर मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की।
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शिकायतकर्ता के अनुसार, राशन वितरण के दौरान दो डिजिटल कांटों का इस्तेमाल किया जाता है। आरोप है कि इस व्यवस्था के जरिए राशन की तौल में अनियमितता की जाती है और कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा से कम अनाज दिया जाता है। विरोध करने पर राशन देने से मना करने के साथ राशन कार्ड बंद कराने की धमकी भी दी जाती है।
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लालबहादुर कुशवाहा का आरोप है कि नियमानुसार राशन की मांग करने पर कोटेदार गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार करते हैं। उन्होंने राशन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए दुकान के अभिलेखों और तौल व्यवस्था की जांच कराने की मांग की है।
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उपजिलाधिकारी तमकुहीराज कुणाल गौरव ने बताया कि मामला अभी उनके संज्ञान में नहीं है। शिकायत प्राप्त होने पर इसकी जांच कराई जाएगी। आरोप सही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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