Kushinagar News: शराब में मिलावट का आरोप, जांच टीम ने सील की दुकान, रिपोर्ट

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क्षेत्र के इंद्रपुर के पास संचालित शराब की कंपोजिट दुकान पर मिलावटी शराब की बिक्री की शिकायत पर जांच टीम पहुंची। दुकान का स्टॉक, बिक्री रजिस्टर और अन्य अभिलेखों को देखा। फ्रिज के पीछे प्लास्टिक की बोतल में भूरे रंग का संदिग्ध तरल मिला। इसकी जांच में 42.53 प्रतिशत अल्कोहल पाया गया। टीम ने दुकान से अलग-अलग मात्रा की शराब की बोतलें भी जांच के लिए कब्जे में ली।आबकारी विभाग के अनुसार, प्रारंभिक जांच में शराब में दूसरे पदार्थ मिलाकर बिक्री करने और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने का मामला पकड़ में आया।आबकारी निरीक्षक दिनेश कुमार पांडेय ने बताया कि अनुज्ञापी नवल कुमार सिंह और मुंशी मार्कंडेय गुप्ता के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। थानाध्यक्ष धीरेंद्र राय ने बताया कि आरोपी मुंशी मार्कंडेय गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है।