फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Allegation of newborn's death due to negligence by private hospital doctor.

Kushinagar News: निजी अस्पताल के डॉक्टर की लापरवाही से नवजात की मौत का आरोप

Wed, 14 Oct 2026 02:12 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:12 AM IST
विज्ञापन
Allegation of newborn's death due to negligence by private hospital doctor.
प्रसूता की हालत नाजुक, अस्पताल संचालक पर पिटाई का आरोप
विज्ञापन

दुदही। विशुनपुरा थाने के विशुनपुर बरिया पट्टी गांव के सद्दाम अंसारी ने स्थानीय कस्बे के एक निजी अस्पताल संचालक पर गर्भवती महिला के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। गलत इलाज के चलते नवजात की मौत होने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस सीएमओ से शिकायत की बात कही है।
विशुनपुरा बरिया पट्टी गांव निवासी सद्दाम अंसारी ने बताया कि बीते शनिवार 10 अक्तूबर को सुबह 10 बजे उन्होंने अपनी छोटे भाई की पत्नी नाजिया खातून को दुदही के महंथ शिवानंद हॉस्पिटल में प्रसव के लिए भर्ती कराया। अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा इलाज में लापरवाही सामने आने पर वह नाजिया को दूसरे अस्पताल ले जाना चाहते थे। इस पर अस्पताल के संचालक और उनके समर्थकों ने सद्दाम के साथ मारपीट की। उन्होंने सद्दाम का मोबाइल और बाइक की चाबी छीन ली, साथ ही उनके साथ बदसलूकी भी की।
विज्ञापन

इसके बाद सद्दाम प्रसूता को गंभीर हालत में दूसरे अस्पताल ले गए। वहां ऑपरेशन से नवजात का जन्म हुआ। हालांकि प्रसव उपरांत हुई लापरवाही के कारण इलाज के लिए ले जाते समय नवजात की मौत हो गई। प्रसूता नाजिया का इलाज अभी भी चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। थानाध्यक्ष विशुनपुरा शनि कुमार जावला ने बताया कि शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है। परिजन देर से शिकायत लेकर आए। उन्हें सीएमओ से शिकायत कर जांच कराने के लिए कहा गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

वर्जन

मरीज भर्ती हुआ था, बिना हस्ताक्षर किए अपने मन से गर्भवती को लेकर परिजन जा रहे थे, हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया, मारपीट का आरोप निराधार है।
-डॉ. निधि सिंह, संचालक, महंथ शिवानंद हॉस्पिटल
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed