Kushinagar News: शॉपिंग कॉम्प्लेक्स परिसर में बिना गिट्टी डाले इंटरलॉकिंग का आरोप

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आवंटियों का कहना है कि करीब चार वर्ष पूर्व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए उनसे छह-छह लाख रुपये जमा कराए गए थे। उस समय बेहतर सुविधाओं से लैस कॉम्प्लेक्स तैयार कर दो वर्ष के भीतर दुकानें सौंपने का भरोसा दिया गया था। निर्धारित समय बीतने के बाद अब परिसर में इंटरलॉकिंग का कार्य कराया जा रहा है। आवंटियों का आरोप है कि इसमें निर्धारित मानक के अनुसार गिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इससे निर्माण की गुणवत्ता को लेकर आशंका बनी हुई है और उन्हें डर है कि खराब निर्माण जल्द ही क्षतिग्रस्त हो सकता है।शिकायत करने वालों में उदयभान सिंह, रामाश्रय गुप्ता, रामकृष्ण, प्रमोद सिंह, विशेश्वर गुप्ता आदि शामिल थे। इस संबंध में नगर पंचायत के ईओ अमित कुमार सिंह ने बताया कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य सीएनडीएस द्वारा कराया जा रहा है। यदि इंटरलॉकिंग कार्य मानक के विपरीत कराया जा रहा है तो उसे रुकवाकर उच्चाधिकारियों को जांच के लिए पत्र भेजा जाएगा।

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फाजिलनगर। कस्बे में नगर पंचायत के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स परिसर में हो रहे इंटरलॉकिंग कार्य में गिट्टी नहीं डालने का आरोप लगाते हुए आवंटियों ने नगर पंचायत को शिकायती पत्र दिया है। आवंटियों ने कार्य की गुणवत्ता की जांच कर मानक के अनुरूप निर्माण कराने की मांग की है।