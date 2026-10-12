Kushinagar News: बाढ़ से बर्बाद हुए फसलों के मुआवजे की फीडिंग में जुटा प्रशासन
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:31 AM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:31 AM IST
विज्ञापन
छुट्टी के दिन भी खुला रहा तहसील का मीटिंग हॉल, एसडीएम ने संभाली कमान
पडरौना। बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए तहसील प्रशासन ने प्रक्रिया तेज कर दी है। किसानों को मुआवजा देने में देरी न हो, इसके लिए रविवार को अवकाश के दिन भी तहसील का मीटिंग हॉल खुला रहा। एसडीएम की अगुवाई में लेखपालों और कानूनगो को नुकसान से संबंधित अभिलेखों की फीडिंग के काम में लगाया गया।
बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत दिलाने के लिए राजस्व विभाग नुकसान का ब्योरा दर्ज करने में जुटा है। रविवार को तहसील के सभी संबंधित राजस्व कर्मियों ने काम किया। तहसीलदार संदीप सिंह और नायब तहसीलदार शिवशंकर मिश्रा की मौजूदगी में मुआवजे से जुड़े अभिलेखों की फीडिंग की गई। प्रशासन का जोर नुकसान के विवरण को जल्द दर्ज कर क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर है।
बाढ़ के कारण फसलों को नुकसान झेलने वाले किसानों को अब मुआवजे का इंतजार है। प्रशासनिक स्तर पर लगातार काम कराकर फीडिंग की प्रक्रिया जल्द पूरी करने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों और कर्मचारियों को अवकाश के दिन भी जिम्मेदारी सौंपे जाने से मुआवजे की कार्रवाई में तेजी आने की उम्मीद है। इस संबंध में एसडीएम कुणाल गौरव ने बताया कि किसानों को राहत राशि शीघ्र दिलाने के लिए प्रशासन की तरफ से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए फीडिंग समेत अन्य विभागीय कार्रवाई जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
पडरौना। बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए तहसील प्रशासन ने प्रक्रिया तेज कर दी है। किसानों को मुआवजा देने में देरी न हो, इसके लिए रविवार को अवकाश के दिन भी तहसील का मीटिंग हॉल खुला रहा। एसडीएम की अगुवाई में लेखपालों और कानूनगो को नुकसान से संबंधित अभिलेखों की फीडिंग के काम में लगाया गया।
बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत दिलाने के लिए राजस्व विभाग नुकसान का ब्योरा दर्ज करने में जुटा है। रविवार को तहसील के सभी संबंधित राजस्व कर्मियों ने काम किया। तहसीलदार संदीप सिंह और नायब तहसीलदार शिवशंकर मिश्रा की मौजूदगी में मुआवजे से जुड़े अभिलेखों की फीडिंग की गई। प्रशासन का जोर नुकसान के विवरण को जल्द दर्ज कर क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर है।
विज्ञापन
बाढ़ के कारण फसलों को नुकसान झेलने वाले किसानों को अब मुआवजे का इंतजार है। प्रशासनिक स्तर पर लगातार काम कराकर फीडिंग की प्रक्रिया जल्द पूरी करने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों और कर्मचारियों को अवकाश के दिन भी जिम्मेदारी सौंपे जाने से मुआवजे की कार्रवाई में तेजी आने की उम्मीद है। इस संबंध में एसडीएम कुणाल गौरव ने बताया कि किसानों को राहत राशि शीघ्र दिलाने के लिए प्रशासन की तरफ से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए फीडिंग समेत अन्य विभागीय कार्रवाई जा रही है।
विज्ञापन