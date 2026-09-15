फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   ABVP staged a protest demanding the regular conduct of classes.

Kushinagar News: कक्षाओं का नियमित संचालन के लिए अभाविप ने किया प्रदर्शन

Tue, 15 Sep 2026 02:43 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:43 AM IST
विज्ञापन
ABVP staged a protest demanding the regular conduct of classes.
कसया। कक्षाओं के नियमित संचालन समेत 12 सूत्रीय मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को बुद्ध पीजी कॉलेज में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय परिसर में नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों के जल्द समाधान की मांग की। इसके बाद जिला संयोजक नीतीश सिंह के नेतृत्व में प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा।
विज्ञापन

जिला संयोजक नीतीश सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी मांगों को लंबे समय तक लंबित नहीं रखा जाना चाहिए। यदि मांगों का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो अभाविप आंदोलन को और तेज करने के लिए बाध्य होगी। इसके बाद प्राचार्य प्रोफेसर विनोद मोहन मिश्र को ज्ञापन देकर छात्र नेताओं ने महाविद्यालय में कक्षाओं का नियमित संचालन और शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तकों की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल की सुविधा, खेलकूद व सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की गई। इसके अलावा जर्जर भवनों की मरम्मत, प्रयोगशालाओं में आवश्यक सामग्री व उपकरण उपलब्ध कराने तथा छात्राओं के लिए प्रसाधन की व्यवस्था कराने की मांग भी शामिल रही।
विज्ञापन

इस दौरान शिवम सिंह, अजय शर्मा, अभिनव सिंह, नवदीप यादव, आदित्य गांधी, अंकुश यादव आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed