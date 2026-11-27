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पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार के अनुसार, ट्रेन 28 नवंबर को छपरा से रात आठ बजे रवाना होगी। यह मशरख में रात 9:02 बजे, दिघवा दुबौली में 9:24 बजे, गोपालगंज में 10:10 बजे और थावे में रात 11 बजे पहुंचेगी। तमकुही रोड से रात 11:40 बजे गुजरेगी।अगले दिन 29 नवंबर को ट्रेन रात 12:22 बजे पडरौना, 12:44 बजे रामकोला और 1:15 बजे कप्तानगंज पहुंचेगी। इसके बाद पिपराइच से 1:33 बजे और गोरखपुर से 2:35 बजे रवाना होगी।इसके बाद ट्रेन खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा, गोमतीनगर, ऐशबाग और कानपुर सेंट्रल होते हुए वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, बीना, रानी कमलापति, इटारसी, खंडवा, भुसावल, नासिक रोड, इगतपुरी और कल्याण जंक्शन से गुजरेगी। तीसरे दिन 30 नवंबर को दोपहर 12 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी।इस विशेष ट्रेन में सामान्य द्वितीय श्रेणी के नौ, शयनयान श्रेणी के नौ और एसएलआरडी के दो कोच सहित कुल 20 कोच लगाए जाएंगे।