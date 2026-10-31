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Kushinagar News: दुर्गा देवी स्थान के पास 36 घंटे से फन फैलाकर बैठा रहा विशालकाय सांप

Sat, 31 Oct 2026 02:25 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:25 AM IST
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A massive snake remained coiled with its hood spread near the Durga Devi shrine for 36 hours.
जौरा बाजार में करवा चौथ की सुबह दिखा सांप, देखने के लिए जुटी लोगों की भीड़
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ग्रामीणों ने लोगों को सांप के नजदीक जाने से रोका, इलाके में बना कौतूहल
जौरा बाजार। क्षेत्र के जौरा बाजार स्थित दुर्गा देवी स्थान के पास बृहस्पतिवार को करवा चौथ की सुबह एक विशालकाय सांप फन फैलाकर बैठा दिखाई दिया। करीब 36 घंटे तक एक ही स्थान पर उसके मौजूद रहने की चर्चा से इलाके में कौतूहल बना रहा। सांप को देखने के लिए आसपास के गांवों और बाजार से बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे।
दुकानदार भगवान वर्मा, जयराम यादव, मनीराज कुशवाहा और सुजय तिवारी ने बताया कि वे रोज की तरह दुर्गा देवी मंदिर में पूजा करने गए थे। इसी दौरान उनकी नजर फन फैलाकर बैठे सांप पर पड़ी। इसकी जानकारी फैलते ही महिला, पुरुष और बच्चे उसे देखने पहुंचने लगे। कई लोग दूर से ही उसकी तस्वीरें और वीडियो बनाने लगे।
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देवी स्थान के पास सांप के इस तरह बैठे रहने को कुछ ग्रामीण धार्मिक आस्था और देवीय चमत्कार से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं, घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। मनीष तिवारी, ग्राम प्रधान बबलू राय, पूर्व प्रधान देवानंद गिरी और योगेंद्र मिश्रा ने लोगों को सतर्क करते हुए सांप के पास जाने से रोका। उन्होंने लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो और सांप भी उत्तेजित न हो।
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