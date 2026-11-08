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Kushinagar News: नगर में आज

Sun, 08 Nov 2026 01:41 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:41 AM IST
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46 magistrates will oversee security arrangements during Diwali and Chhath.
मेला- पडरौना शहर के जूनियर हाईस्कूल परिसर में खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी मेला का आयोजन सुबह 09 बजे से।
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लक्ष्मी पूजा - रामकोला नगर के उर्दहा में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा का पूजा का आयोजन सुबह 10 बजे से।

कथा- दिउदिया मनिया छपरा के टोला अहिरौली धाम परिसर में नौ दिवसीय राम कथा में शिव विवाह की कथा का आयोजन सुबह 10 बजे से।

रामलीला- कसया के कुड़वा धन्नीपट्टी स्थित ओंकारेश्वर महादेव मंदिर परिसर में रामलीला में राम का राज्याभिषेक कार्यक्रम का रात 08 बजे से।
दीपोत्सव: शहर के बुढ़िया माई मंदिर पर दीपोत्सव का आयोजन शाम 6 बजे से।
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