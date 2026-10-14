फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   4.517 million saplings planted; survival and protection to be assessed now.

Kushinagar News: 45.17 लाख पौधे रोपे, अब सुरक्षा और जीवितता की होगी जांच

Wed, 14 Oct 2026 02:09 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:09 AM IST
विज्ञापन
4.517 million saplings planted; survival and protection to be assessed now.
25 अक्तूबर तक पूरा करना होगा सत्यापन, पांच विभागों में जियोटैगिंग अधूरी
विज्ञापन

पडरौना। कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को डीएम की अध्यक्षता में जिला वृक्षारोपण, पर्यावरण, गंगा और आर्द्रभूमि समिति की समीक्षा बैठक हुई। इसमें 25 अक्तूबर तक पौधरोपण का अंतर्विभागीय सत्यापन पूरा करने का निर्देश दिया गया। डीएम ने कहा कि जिले में पौधरोपण महाभियान के तहत 45.17 लाख पौधे रोपे गए हैं। अब इन पौधों की सुरक्षा, जीवितता और जियोटैगिंग की हकीकत परखी जाएगी।
डीएम संजय चौहान को बैठक में बताया गया कि पौधारोपण महाभियान-2026 के तहत जिले में पांच जून को 6.08 लाख और 12 जुलाई को 39.09 लाख पौधे रोपे गए। इस तरह कुल 45.17 लाख पौधों का रोपण किया गया। इनमें वन विभाग ने 14.50 लाख और अन्य 23 विभागों ने 30.67 लाख पौधे लगाए हैं। डीएम की समीक्षा में स्वास्थ्य, राजस्व, ग्राम विकास, बेसिक शिक्षा और पंचायती राज विभाग की तरफ से रोपित पौधों की जियोटैगिंग का काम अब तक शत-प्रतिशत पूरा नहीं मिला।
विज्ञापन

इस पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को शेष कार्य तत्काल पूरा कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि रोपित पौधों की नियमित निगरानी की जाए और उनकी जीवितता की स्थिति पर भी नजर रखी जाए। बैठक में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अन्य कार्यों की भी समीक्षा की गई। इसमें जैव विविधता समितियों के गठन, जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने, बांसी नदी के जीर्णोद्धार, स्वच्छता ही सेवा अभियान-2026 और ग्राम आर्द्रभूमि समितियों के गठन की प्रगति पर चर्चा हुई। इसके अलावा वेटलैंड संरक्षण और ग्रीन चौपाल के संचालन की भी समीक्षा की गई। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को जैव विविधता संवर्धन, नदियों के पुनरुद्धार और आर्द्रभूमियों के संरक्षण से जुड़े कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने का निर्देश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed