Kushinagar News: खड्डा में गंडक बाढ़ से 33 गांव प्रभावित, 5200 किसानों को मिलेगी राहत

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खड्डा। गंडक नदी की बाढ़ और बारिश से खड्डा तहसील क्षेत्र के 33 आबाद व गैरआबाद गांव प्रभावित हुए हैं। राजस्व विभाग के आकलन के अनुसार, करीब 3346.18 हेक्टेयर कृषि भूमि की फसल को नुकसान पहुंचा है। शासन की ओर से 5200 चिह्नित किसानों को प्रति हेक्टेयर 17 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है।इनमें से 19 गांवों में घरों के साथ खेत और फसलें भी नुकसान की चपेट में आई हैं। पात्र किसानों के बैंक खातों में राहत राशि भेजने की प्रक्रिया चल रही है। अभी भी सर्वे और आंकड़ों की फीडिंग का काम जारी है। बाढ़ से धान समेत अन्य फसलों को नुकसान पहुंचने के बाद किसानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है। सरकारी सहायता से उन्हें कुछ राहत मिली है। हालांकि, यह राशि फसल की लागत और वास्तविक क्षति के मुकाबले कम है। फिर भी, किसानों को अगली खेती और घरेलू जरूरतों के लिए कुछ आर्थिक सहारा मिल रहा है।बाढ़ प्रभावित किसानों ने अपनी मुश्किलें साझा की हैं। हदीस मियां, जटाशंकर और नरेश यादव जैसे किसानों ने धान की फसल को नुकसान बताया। गंडक नदी पार के राधेश्याम, चंद्रिका, नरसिंह, विनोद और बदरी भी प्रभावित हुए हैं। किसानों का कहना है कि खाते में राहत राशि पहुंचने से उनकी मुश्किलें कुछ कम होंगी। उन्होंने यह भी बताया कि इससे पूरे नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती लेकिन संकट के समय आर्थिक मदद जरूर मिलेगी।तहसीलदार महेश कुमार ने बताया कि खरीफ की फसल को हुए नुकसान का नियमानुसार सर्वे कराया जा रहा है। लेखपाल खतौनी और क्षति के विवरण के आधार पर आंकड़ों की फीडिंग कर रहे हैं। यह रिपोर्ट जिले के माध्यम से शासन को भेजी जा रही है। वहां से पात्र किसानों के खातों में सीधे राहत राशि भेजी जा रही है। शेष किसानों के लिए सर्वे और फीडिंग का काम अभी भी जारी है।