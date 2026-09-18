फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   300 CSC IDs blocked, will be unlocked after verification

Kushinagar News: 300 सीएससी की आईडी ब्लाॅक, सत्यापन के बाद खुलेगी

Fri, 18 Sep 2026 02:24 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:24 AM IST
विज्ञापन
300 CSC IDs blocked, will be unlocked after verification
जानकीनगर। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की संस्था, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) ई गवर्नेन्स के दिशा-निर्देशों एवं प्रबंधन स्तर पर लिए गए निर्णय के क्रम में जिले में लगभग 300 सीएससी आईडी को अस्थायी रूप से ब्लॉक किया गया है। अधिकांश सीएससी गांवों व छोटे कस्बों के नाम पर एलाट कराने के बाद शहर या दूसरे स्थानों पर उनका संचालन होता है।
विज्ञापन


सीएससी के जिला प्रबंधक गौरव पांडेय ने सीएससी संचालकों से शांति एवं धैर्य बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि प्रबंधन की ओर से यह कार्रवाई ग्राउंड लेवल पर सीएससी संचालन में पाई गई अनियमितताओं एवं संभावित फ्रॉड की गतिविधियों को रोकने तथा सीएससी सेवाओं को निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित कराने के उद्देश्य से की गई है। जांच के दौरान ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें कुछ वीएलई द्वारा सीएससी आईडी का संचालन स्वीकृत/अप्रूवल लोकेशन से अलग स्थान पर किया जा रहा था अथवा सीएससी केंद्र की वास्तविक स्थिति एवं पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी में अंतर पाया गया। ऐसी गतिविधियों को रोकना आवश्यक है, ताकि सीएससी सेवाओं का संचालन पारदर्शी एवं सुरक्षित तरीके से हो सके।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed