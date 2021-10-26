Kushinagar News: ई-रिक्शा में 29 किलो संदिग्ध मांस बरामद, भाग गया चालक

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कसया। नगर के निरंकारी भवन से बरवाफार्म के बीच तेतरिया मार्ग पर मंगलवार रात पुलिस ने बिना नंबर प्लेट के ई-रिक्शा से दो बोरियों में करीब 29 किलो संदिग्ध मांस बरामद किया। पुलिस को देखते ही चालक ई-रिक्शा छोड़कर खेत की ओर भाग निकला। पुलिस ने मांस के नमूने लेकर सुरक्षित रख लिए हैं। वाहन स्वामी की पहचान कर पुलिस मामले की जांच में जुटी है।एसआई संजय सिंह पुलिस टीम के साथ गश्त और संदिग्ध वाहनों की जांच कर लौट रहे थे। इसी दौरान सड़क किनारे खड़ा एक ई-रिक्शा दिखाई दिया। पुलिस को देखकर चालक वाहन लेकर भागने लगा। पीछा करने पर वह कुछ दूर जाकर ई-रिक्शा छोड़कर खेत की ओर फरार हो गया।पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो सीट के बीच खाली जगह में रखी दो सफेद बोरियों में मांस मिला। सूचना पर पशु चिकित्सक को मौके पर बुलाया गया। प्रारंभिक जांच में मांस भैंस का होने की आशंका जताई गई। दोनों बोरियों से करीब 100-100 ग्राम नमूने लेकर सील कर दिए गए। इन्हें जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाएगा।तौल में एक बोरी में 14 किलो और दूसरी में 15 किलो मांस मिला। पुलिस ने रात 9:56 बजे मांस को कब्जे में लिया। बाद में पशु चिकित्साधिकारी की मौजूदगी में गड्ढा खोदकर उसे दबवा दिया गया।ई-रिक्शा पर नंबर प्लेट नहीं लगी थी। जांच के दौरान उसका चेचिस और इंजन नंबर मिला। ई-चालान एप के माध्यम से जांच करने पर वाहन स्वामी की पहचान कुड़वा उर्फ दिलीपनगर निवासी विपिन भारती के रूप में हुई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। फरार चालक की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।एसओ इत्यानंद पांडेय ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।