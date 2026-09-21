Kaushambi News: बैटरी चोरी और नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी समेत चार गिरफ्तार

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पुलिस ने बताया कि नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कोखराज थाना क्षेत्र के रसूलपुर काजी गांव निवासी छेदीलाल की गाड़ी की बैटरी 19 सितंबर को चोरी हो गई थी।चरवा पुलिस ने 24 जुलाई को दर्ज मोबाइल और बैग लूट के मामले में वांछित संजय उर्फ संजय निवासी रैयादेह कटरा को अयोध्यापुर-चरवा रोड के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी के एक हजार रुपये बरामद किए हैं।चरवा क्षेत्र में 17 सितंबर को नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और विरोध पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी लल्लू कुशवाहा निवासी सिरसी को काजू बेरुआ जाने वाले मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया। चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेजा है।