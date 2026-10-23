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Kaushambi News: घर की चौखट पर लिख रहीं आत्मनिर्भरता की नई इबारत

Fri, 23 Oct 2026 01:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Fri, 23 Oct 2026 01:00 AM IST
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Writing a new chapter of self-reliance at the threshold of the home
घर पर पेन बनाती महिलाएं। स्रोत: स्वयं - फोटो : doda news
घर की चहारदीवारी के भीतर रहकर भी आत्मनिर्भर बना जा सकता है। विकासखंड कौशाम्बी की ग्राम पंचायत कनैली निवासी संगीता सिंह ने इसे अपनी मेहनत से साबित किया है।
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स्वयं सहायता समूह से जुड़कर वह घर पर ही पेन बनाने का कारोबार कर रही हैं। इससे हर महीने चार से पांच हजार रुपये की कमाई हो रही है। साथ ही वह दूसरे परिवारों को भी रोजगार से जोड़कर आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास कर रही हैं।
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संगीता सिंह का कहना है कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद उन्हें स्वरोजगार का अवसर मिला। पेन बनाने से होने वाली आमदनी से घर के खर्च और परिवार की जरूरतें पूरी करने में मदद मिल रही है। कारोबार का विस्तार होने पर समूह की अन्य महिलाओं को भी बेहतर कमाई का अवसर मिल सकता है।
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हालांकि, कारोबार को आगे बढ़ाने में बाजार की कमी बड़ी बाधा बनी हुई है। संगीता सिंह ने बताया जिस स्तर पर पेन बनाए जा रहे हैं, उसके अनुरूप बाजार नहीं मिल पा रहा है। इससे आमदनी सीमित रह जाती है। यदि पेन की खरीद बढ़े और बाजार में उचित मांग मिले तो कारोबार को और आगे बढ़ाया जा सकता है।
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