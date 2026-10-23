Kaushambi News: डेढ़ दशक पहले बिछी इंटरलॉकिंग उखड़ी

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स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब 16 वर्ष पहले पिछड़ा वर्ग योजना के तहत बस्ती के बीच इस रास्ते पर इंटरलॉकिंग कराई गई थी। समय बीतने के साथ सड़क की ईंटें उखड़ने लगीं और अब कई स्थानों पर रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों का कहना है कि समय रहते मरम्मत करा दी जाती तो रास्ते की हालत इतनी खराब नहीं होती। क्षतिग्रस्त इंटरलॉकिंग के कारण लोगों को आने-जाने में दिक्कत होती है। इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब 16 वर्ष पहले पिछड़ा वर्ग योजना के तहत बस्ती के बीच इस रास्ते पर इंटरलॉकिंग कराई गई थी। समय बीतने के साथ सड़क की ईंटें उखड़ने लगीं और अब कई स्थानों पर रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों का कहना है कि समय रहते मरम्मत करा दी जाती तो रास्ते की हालत इतनी खराब नहीं होती। क्षतिग्रस्त इंटरलॉकिंग के कारण लोगों को आने-जाने में दिक्कत होती है। इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा है।

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नगर पालिका परिषद भरवारी के वार्ड नंबर 24 शहीद गुलाब सेन नगर के नया बाजार रोड पर करीब 16 वर्ष पहले बिछाई गई इंटरलॉकिंग बदहाल हो चुकी है। नरेश केसरवानी के टाल से संतोष के घर तक रास्ते में जगह-जगह ईंटें उखड़ गई हैं। इससे लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार लिखित शिकायत करने के बावजूद नगर पालिका प्रशासन ने रास्ते की मरम्मत नहीं कराई। हालांकि, अधिशासी अधिकारी ने जल्द निरीक्षण कराकर मरम्मत कराने का आश्वासन दिया है।