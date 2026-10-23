फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   Woman dies at private hospital; negligence alleged

Kaushambi News: निजी अस्पताल में महिला की मौत, लापरवाही का आरोप

Fri, 23 Oct 2026 12:53 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Fri, 23 Oct 2026 12:53 AM IST
विज्ञापन
Woman dies at private hospital; negligence alleged
अस्पताल का निरीक्षण करती स्वास्थ्य टीम। संवाद,
पिपरी कोतवाली के तिल्हापुर मोड़ स्थित एक निजी अस्पताल में बुधवार देर शाम बुखार से पीड़ित महिला की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। महिला के पति की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। विभाग ने अस्पताल संचालक को नोटिस जारी कर तीन दिन में स्पष्टीकरण देने और जांच के लिए अभिलेख प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन

चरवा क्षेत्र के कूड़ापुर गांव निवासी विजेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक, उनकी पत्नी सुमीला देवी (40) को बुखार आने पर मंगलवार शाम निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि भर्ती के बाद उनका समुचित इलाज नहीं किया गया। लापरवाही की वजह से बुधवार देर शाम महिला की मौत हो गई। इसके बाद परिजन रोने-बिलखने लगे। घर में भी चीख-पुकार मच गई।
विज्ञापन

सुमीला के पति ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ थाने में लापरवाही से इलाज करने की वजह से मौत होने संबंधी तहरीर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इंस्पेक्टर चंद्र भूषण मौर्य ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग को भी सूचना दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

स्वास्थ्य टीम ने जांचे अभिलेख
महिला की मौत के मामले में सीएमओ डॉ. संजय कुमार सिंह ने तीन सदस्यीय जांच टीम गठित कर रिपोर्ट तलब की है। बृहस्पतिवार सुबह जांच टीम के उपमुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. सुनील कुमार सिंह, नोडल अधिकारी पंजीकरण डॉ. अशोक मौर्य और डॉ. ललित सिंह अस्पताल पहुंचे। टीम ने अस्पताल का निरीक्षण कर उपलब्ध अभिलेखों और व्यवस्थाओं की जांच की। इसके बाद संचालक को नोटिस जारी किया गया। उन्हें तीन दिन के भीतर सीएमओ कार्यालय में अभिलेखों सहित उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। विभाग के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अस्पताल का एक कमरा करीब दो साल से है सील
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मौके पर अस्पताल का एक कमरा सील मिला। पूछताछ में पता चला कि करीब दो वर्ष पहले किसी मामले में सील बंदी की कार्रवाई की गई थी। मामला क्या था, इस बारे में लोग बोलने से बचते रहे। सीएमओ डॉ. संजय कुमार के मुताबिक जांच में दोषी पाए जाने पर अस्पताल भी सील किया जा सकता है। कमरे में सील क्यों लगी, इस बारे में जानकारी नहीं है।

चायल। पिपरी कोतवाली के तिल्हापुर मोड़ स्थित एक निजी अस्पताल में बुधवार देर शाम बुखार से पीड़ित महिला की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। महिला के पति की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। विभाग ने अस्पताल संचालक को नोटिस जारी कर तीन दिन में स्पष्टीकरण देने और जांच के लिए अभिलेख प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

चरवा क्षेत्र के कूड़ापुर गांव निवासी विजेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक, उनकी पत्नी सुमीला देवी (40) को बुखार आने पर मंगलवार शाम निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि भर्ती के बाद उनका समुचित इलाज नहीं किया गया। लापरवाही की वजह से बुधवार देर शाम महिला की मौत हो गई। इसके बाद परिजन रोने-बिलखने लगे। घर में भी चीख-पुकार मच गई।

सुमीला के पति ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ थाने में लापरवाही से इलाज करने की वजह से मौत होने संबंधी तहरीर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इंस्पेक्टर चंद्र भूषण मौर्य ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग को भी सूचना दी गई है।

स्वास्थ्य टीम ने जांचे अभिलेख

महिला की मौत के मामले में सीएमओ डॉ. संजय कुमार सिंह ने तीन सदस्यीय जांच टीम गठित कर रिपोर्ट तलब की है। बृहस्पतिवार सुबह जांच टीम के उपमुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. सुनील कुमार सिंह, नोडल अधिकारी पंजीकरण डॉ. अशोक मौर्य और डॉ. ललित सिंह अस्पताल पहुंचे। टीम ने अस्पताल का निरीक्षण कर उपलब्ध अभिलेखों और व्यवस्थाओं की जांच की। इसके बाद संचालक को नोटिस जारी किया गया। उन्हें तीन दिन के भीतर सीएमओ कार्यालय में अभिलेखों सहित उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। विभाग के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


अस्पताल का एक कमरा करीब दो साल से है सील

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मौके पर अस्पताल का एक कमरा सील मिला। पूछताछ में पता चला कि करीब दो वर्ष पहले किसी मामले में सील बंदी की कार्रवाई की गई थी। मामला क्या था, इस बारे में लोग बोलने से बचते रहे। सीएमओ डॉ. संजय कुमार के मुताबिक जांच में दोषी पाए जाने पर अस्पताल भी सील किया जा सकता है। कमरे में सील क्यों लगी, इस बारे में जानकारी नहीं है
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed