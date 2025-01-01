Kaushambi News: पति को लगी चोट तो खुद संभाली परिवार की जिम्मेदारी

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शांति देवी बताती हैं कि परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर थी। उनकी तीन बेटियां हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। बेटा नहीं है और पति ओमप्रकाश उर्फ राजू करीब दो साल पहले सड़क हादसे में पैर टूटने के बाद से कोई काम नहीं कर पाते। ऐसे में घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी उन पर आ गई। संवादछह महिलाओं के साथ बढ़ाया कारोबारशांति देवी करीब दो साल पहले समूह से जुड़ीं और इसके बाद फुल्की बनाने का काम शुरू किया। शुरुआत में मुश्किलें आईं, लेकिन धीरे-धीरे काम आगे बढ़ने लगा। अब गांव की छह महिलाएं उनके साथ इस कारोबार में सहयोग करती हैं। सभी को उनके काम के हिसाब से मेहनताना मिलता है। समूह के माध्यम से तैयार फुल्की को बाजार में ऑर्डर के अनुसार दुकानों तक पहुंचाई जाती हैं।मेहनत बनी परिवार का सहाराशांति देवी के मुताबिक, इस कारोबार से हर महीने करीब 20 से 25 हजार रुपये की आमदनी हो जाती है। वह कहती हैं कि पति के काम करने में असमर्थ होने के कारण परिवार चलाने की जिम्मेदारी उन्हीं पर है। फुल्की का कारोबार ही अब उनके परिवार की उम्मीद है। विपरीत परिस्थितियों में भी उनकी मेहनत और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा है।