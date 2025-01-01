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Kaushambi News: गुमटी का शटर तोड़कर 10 हजार रुपये का सामान चोरी

Sat, 24 Oct 2026 12:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Sat, 24 Oct 2026 12:29 AM IST
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Goods worth 10,000 rupees stolen after breaking the shutter of a kiosk
गोमटी का टूटा ताला। स्रोत: पीड़ित
सरायअकिल कोतवाली के हसनपुर गांव निवासी रोहित सिंह ने बताया कि गांव के पास तिल्हापुरमोड़ सरायअकिल मार्ग पर उन्होंने लोहे की गुमटी रखी है। गुमटी में वह पान आदि खानपान का सामान बेचते हैं। बृहस्पतिवार रात वह गुमटी का शटर बंद कर घर चले आये। इसी बीच रात में चोरों ने गुमटी का शटर तोड़कर उसमें रखा गुटखा, सिगरेट, खाद्य सामग्री समेत करीब 10 हजार रुपये कीमत का सामान पार कर दिया। शुक्रवार सुबह गांव वालों से उन्हें गुमटी के टूटे शटर और दुकान में चोरी होने की जानकारी मिली तो वह मौके पर पहुंचे। डायल 112 की पुलिस को उन्होंने घटना की जानकारी देने के बाद चौकी पहुंचकर मामले की तहरीर दी। मामले में इंस्पेक्टर ज्ञान सिंह ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं है, चौकी पुलिस से जानकारी लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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