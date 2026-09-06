Kaushambi News: बिसरा की जांच से खुलेगा धीरज की मौत का राज, प्रयोगशाला भेजा गया सैंपल
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:27 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:27 AM IST
विज्ञापन
। सैनी कोतवाली के त्रिलोकपुर गांव निवासी धीरज (25) के मौत का कारण बिसरा जांच से स्पष्ट होगा। पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट नहीं होने पर पुलिस ने सैंपल जांच के लिए प्रयागराज के फाफामऊ स्थित प्रयोगशाला भेजा है। पुलिस परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर रही है।
धीरज की बृहस्पतिवार रात संदिग्ध दशा में मौत हो गई थी। शुक्रवार सुबह परिजनों ने गांव के चार लोगों पर जहरीला पदार्थ पिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया और शव को कोतवाली गेट के सामने हाईवे की सर्विस लेन पर रखकर जाम लगा दिया।
जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर शांत कराया। इसके बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
सिराथू क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र तिवारी ने बताया कि युवक की मौत जहरीला पदार्थ पीने से हुई है। हालांकि जहर किस तरह का था और उसे किसने पिलाया, इसकी पुष्टि के लिए बिसरा का सैंपल जांच के लिए फाफामऊ प्रयोगशाला भेजा गया है। पुलिस तहरीर में लगाए गए आरोपों की भी जांच कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद मौत से जुड़े अन्य तथ्यों के स्पष्ट भी स्पष्ट हो सकेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
धीरज की बृहस्पतिवार रात संदिग्ध दशा में मौत हो गई थी। शुक्रवार सुबह परिजनों ने गांव के चार लोगों पर जहरीला पदार्थ पिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया और शव को कोतवाली गेट के सामने हाईवे की सर्विस लेन पर रखकर जाम लगा दिया।
विज्ञापन
जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर शांत कराया। इसके बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
सिराथू क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र तिवारी ने बताया कि युवक की मौत जहरीला पदार्थ पीने से हुई है। हालांकि जहर किस तरह का था और उसे किसने पिलाया, इसकी पुष्टि के लिए बिसरा का सैंपल जांच के लिए फाफामऊ प्रयोगशाला भेजा गया है। पुलिस तहरीर में लगाए गए आरोपों की भी जांच कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद मौत से जुड़े अन्य तथ्यों के स्पष्ट भी स्पष्ट हो सकेंगे।
विज्ञापन