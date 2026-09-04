फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   Two CPAP machines will shield children in respiratory distress

Kaushambi News: सांसों के संकट में बच्चों की ढाल बनेंगी दो सीपीएपी मशीनें

Fri, 04 Sep 2026 02:21 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:21 AM IST
विज्ञापन
Two CPAP machines will shield children in respiratory distress
स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट को मिला सीपैप मशीन की सौगात। स्रोत: डॉक्टर - फोटो : Archive
सांस लेने में परेशानी से जूझने वाले नवजात शिशुओं के लिए मेडिकल कॉलेज मंझनपुर के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट (एसएनसीयू) को दो नई सीपीएपी (कंटीन्युअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर) मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। इससे नवजातों को चिकित्सकीय निगरानी में तत्काल श्वसन सहायता मिल सकेगी।
विज्ञापन

सीपीएपी मशीन सांस लेने में कठिनाई वाले नवजातों के श्वसन मार्ग में आवश्यक सकारात्मक दबाव बनाए रखने में मदद करती है। इससे ऐसे बच्चों को सांस लेने में सहारा मिलता है और उपचार के दौरान उनकी स्थिति की निगरानी करते हुए आवश्यक श्वसन सहायता प्रदान की जाती है।
विज्ञापन

प्राचार्य ने किया मशीनों का निरीक्षण
प्राचार्य डॉ. हरिओम कुमार सिंह ने एसएनसीयू में स्थापित नई सीपीएपी मशीनों का निरीक्षण किया। उन्होंने यूनिट में चल रही उपचार व्यवस्था की जानकारी लेने के साथ-साथ नवजातों को दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता से एसएनसीयू की उपचार व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस दौरान बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. विश्वप्रकाश, डॉ. विकेश, डॉ. निर्मल, डॉ. पवन कुमार, वरिष्ठ रेजिडेंट डॉ. मथर हसन और जूनियर रेजिडेंट डॉ. सुनील कुमार , पैरामेडिकल स्टाफ से भूपेंद्र कुमार, सुमन और बीनू सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed