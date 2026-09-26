Kaushambi News: डिवाइडर से टकराकर पलटा ट्रक, खलासी घायल

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सैनी कोतवाली क्षेत्र के अटसरॉय गांव के पास शुक्रवार रात करीब नौ बजे ट्रक डिवाइडर से टकराकर हाईवे पर पलट गया। हादसे में ट्रक का खलासी घायल हो गया, जबकि चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराने के साथ ट्रक को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू कराया। एटा जनपद के मलावन थाना क्षेत्र के खेरिया निवासी बॉबी ट्रक चालक है। वह खलासी टीटू यादव पुत्र बीरू सिंह निवासी खेरिया के साथ कानपुर से ट्रक में कंबल लादकर प्रयागराज जा रहा था। अटसरॉय गांव के ओवरब्रिज के पास पहुंचते ही ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराया और हाईवे पर पलट गया। हादसे में टीटू यादव घायल हो गया। आसपास के लोगों की सूचना पर सैनी कोतवाली और अजुहा चौकी पुलिस पहुंची। एनएचएआई की एंबुलेंस से घायल को सीएचसी सिराथू ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया।