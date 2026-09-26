Kaushambi News: साहब, बेटियों पर गंदी नजर रखता है मेरा शराबी पति
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:37 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:37 AM IST
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थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन बेटियों की मां ने अपने पति पर बेटियों से आरोप लगाते हुए पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। महिला का आरोप है कि उसका पति शराब का आदी है और नशे में आए दिन उसके साथ मारपीट करता है और बेटियों पर गंदी नजर रखता है। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
पीड़ित महिला के मुताबिक, 24 सितंबर की रात करीब दो बजे उसका पति शराब के नशे में घर पहुंचा और विवाद करने लगा। विरोध करने पर उसने मारपीट शुरू कर दी।
महिला का आरोप है कि पति ने उसके सिर पर चाबी से वार कर दिया, जिससे वह घायल हो गई। बेटियों ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया तो उनके साथ भी मारपीट की और बड़ी बेटी को बाथरूम में बंद कर दिया।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसका पति शराब के नशे में अक्सर ऐसी हरकत करता है और पति की हरकतों से वह और उसकी बेटियां डरी हुई हैं।
पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर मंझनपुर विनीत सिंह ने बताया कि मामले में आरोपी पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पीड़िता और उसकी बेटी के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।
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पीड़ित महिला के मुताबिक, 24 सितंबर की रात करीब दो बजे उसका पति शराब के नशे में घर पहुंचा और विवाद करने लगा। विरोध करने पर उसने मारपीट शुरू कर दी।
महिला का आरोप है कि पति ने उसके सिर पर चाबी से वार कर दिया, जिससे वह घायल हो गई। बेटियों ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया तो उनके साथ भी मारपीट की और बड़ी बेटी को बाथरूम में बंद कर दिया।
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पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसका पति शराब के नशे में अक्सर ऐसी हरकत करता है और पति की हरकतों से वह और उसकी बेटियां डरी हुई हैं।
पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर मंझनपुर विनीत सिंह ने बताया कि मामले में आरोपी पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पीड़िता और उसकी बेटी के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।
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