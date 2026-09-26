Kaushambi News: साहब, बेटियों पर गंदी नजर रखता है मेरा शराबी पति

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पीड़ित महिला के मुताबिक, 24 सितंबर की रात करीब दो बजे उसका पति शराब के नशे में घर पहुंचा और विवाद करने लगा। विरोध करने पर उसने मारपीट शुरू कर दी।महिला का आरोप है कि पति ने उसके सिर पर चाबी से वार कर दिया, जिससे वह घायल हो गई। बेटियों ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया तो उनके साथ भी मारपीट की और बड़ी बेटी को बाथरूम में बंद कर दिया।पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसका पति शराब के नशे में अक्सर ऐसी हरकत करता है और पति की हरकतों से वह और उसकी बेटियां डरी हुई हैं।पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर मंझनपुर विनीत सिंह ने बताया कि मामले में आरोपी पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पीड़िता और उसकी बेटी के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।