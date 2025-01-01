Kaushambi News: चारों भाइयों का मिलन देख भावविभोर हुए दर्शक, श्रीराम का हुआ राज्याभिषेक

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लीला प्रसंग के अनुसार, 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे, उनके साथ हनुमान जी भी थे। हनुमान जी ने सबसे पहले भरत को श्रीराम के आगमन की सूचना दी। यह समाचार मिलते ही भरत अपने आराध्य भाई से मिलने के लिए दौड़ पड़े और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद चारों भाइयों का मिलन हुआ। एक-दूसरे को गले लगाते भाइयों का दृश्य देख दर्शकों की आंखें नम हो गईं और जय श्रीराम के उद्घोष से वातावरण भक्तिमय हो गया।इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान श्रीराम का राज्याभिषेक किया गया। लीला के साथ ही रामलीला महोत्सव का समापन हो गया। इस मौके पर रामलीला कमेटी के अध्यक्ष आकाश यादव, निर्देशक सुभाष चंद्र विश्वकर्मा, कंधई लाल राजपूत, इंद्रजीत मौर्य, डॉ. ज्ञान मौर्य आदि मौजूद रहे।