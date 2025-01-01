Kaushambi News: चारों भाइयों का मिलन देख भावविभोर हुए दर्शक, श्रीराम का हुआ राज्याभिषेक
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Sat, 24 Oct 2026 12:21 AM IST
विज्ञापन
गुवारा तैयबपुर की ऐतिहासिक रामलीला महोत्सव के अंतिम दिन बृहस्पतिवार रात चारों भाइयों के मिलन और भगवान श्रीराम के राज्याभिषेक की लीला का मंचन किया गया। भरत-राम मिलन का भावुक दृश्य देख दर्शक भावविभोर हो उठे। वहीं, श्रीराम के राज्याभिषेक के दौरान पूरा परिसर जय श्रीराम के जयघोष से गूंज उठा।
लीला प्रसंग के अनुसार, 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे, उनके साथ हनुमान जी भी थे। हनुमान जी ने सबसे पहले भरत को श्रीराम के आगमन की सूचना दी। यह समाचार मिलते ही भरत अपने आराध्य भाई से मिलने के लिए दौड़ पड़े और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद चारों भाइयों का मिलन हुआ। एक-दूसरे को गले लगाते भाइयों का दृश्य देख दर्शकों की आंखें नम हो गईं और जय श्रीराम के उद्घोष से वातावरण भक्तिमय हो गया।
इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान श्रीराम का राज्याभिषेक किया गया। लीला के साथ ही रामलीला महोत्सव का समापन हो गया। इस मौके पर रामलीला कमेटी के अध्यक्ष आकाश यादव, निर्देशक सुभाष चंद्र विश्वकर्मा, कंधई लाल राजपूत, इंद्रजीत मौर्य, डॉ. ज्ञान मौर्य आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
लीला प्रसंग के अनुसार, 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे, उनके साथ हनुमान जी भी थे। हनुमान जी ने सबसे पहले भरत को श्रीराम के आगमन की सूचना दी। यह समाचार मिलते ही भरत अपने आराध्य भाई से मिलने के लिए दौड़ पड़े और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद चारों भाइयों का मिलन हुआ। एक-दूसरे को गले लगाते भाइयों का दृश्य देख दर्शकों की आंखें नम हो गईं और जय श्रीराम के उद्घोष से वातावरण भक्तिमय हो गया।
विज्ञापन
इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान श्रीराम का राज्याभिषेक किया गया। लीला के साथ ही रामलीला महोत्सव का समापन हो गया। इस मौके पर रामलीला कमेटी के अध्यक्ष आकाश यादव, निर्देशक सुभाष चंद्र विश्वकर्मा, कंधई लाल राजपूत, इंद्रजीत मौर्य, डॉ. ज्ञान मौर्य आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन