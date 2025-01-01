फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   The audience was overcome with emotion upon witnessing the reunion of the four brothers; Lord Ram coronation took place.

Kaushambi News: चारों भाइयों का मिलन देख भावविभोर हुए दर्शक, श्रीराम का हुआ राज्याभिषेक

Sat, 24 Oct 2026 12:21 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Sat, 24 Oct 2026 12:21 AM IST
विज्ञापन
The audience was overcome with emotion upon witnessing the reunion of the four brothers; Lord Ram coronation took place.
श्री राम राज्याभिषेक के बाद चारों भाइयों की आरती करते भक्ति स्रोत संवाद
गुवारा तैयबपुर की ऐतिहासिक रामलीला महोत्सव के अंतिम दिन बृहस्पतिवार रात चारों भाइयों के मिलन और भगवान श्रीराम के राज्याभिषेक की लीला का मंचन किया गया। भरत-राम मिलन का भावुक दृश्य देख दर्शक भावविभोर हो उठे। वहीं, श्रीराम के राज्याभिषेक के दौरान पूरा परिसर जय श्रीराम के जयघोष से गूंज उठा।
विज्ञापन

लीला प्रसंग के अनुसार, 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे, उनके साथ हनुमान जी भी थे। हनुमान जी ने सबसे पहले भरत को श्रीराम के आगमन की सूचना दी। यह समाचार मिलते ही भरत अपने आराध्य भाई से मिलने के लिए दौड़ पड़े और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद चारों भाइयों का मिलन हुआ। एक-दूसरे को गले लगाते भाइयों का दृश्य देख दर्शकों की आंखें नम हो गईं और जय श्रीराम के उद्घोष से वातावरण भक्तिमय हो गया।
विज्ञापन

इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान श्रीराम का राज्याभिषेक किया गया। लीला के साथ ही रामलीला महोत्सव का समापन हो गया। इस मौके पर रामलीला कमेटी के अध्यक्ष आकाश यादव, निर्देशक सुभाष चंद्र विश्वकर्मा, कंधई लाल राजपूत, इंद्रजीत मौर्य, डॉ. ज्ञान मौर्य आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed