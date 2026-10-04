Kaushambi News: 67 टेट्रा पैक शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार दो अक्तूबर को सूचना मिली कि तिल्हापुर मोड़ के पास पेड़ के पीछे एक व्यक्ति बोरी में देशी शराब लेकर बैठा है और ग्राहकों को शराब बेच रहा है। सूचना मिलते ही पिपरी पुलिस और आबकारी टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लियापूछताछ में आरोपी ने अपना नाम बृजलाल उर्फ बंगाली (40) पुत्र उदल प्रजापति, निवासी पेरई तिल्हापुर मोड़, थाना पिपरी बताया। तलाशी में बोरी से 67 टेट्रा पैक मिले। आरोपी से शराब बेचने का लाइसेंस मांगा गया, लेकिन पुलिस को वह कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका।