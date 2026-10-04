Kaushambi News: 67 टेट्रा पैक शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:16 AM IST
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:16 AM IST
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पिपरी क्षेत्र में पेड़ की आड़ में देशी शराब बेच रहे व्यक्ति को पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 67 टेट्रा पैक देशी शराब बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया।
पुलिस के अनुसार दो अक्तूबर को सूचना मिली कि तिल्हापुर मोड़ के पास पेड़ के पीछे एक व्यक्ति बोरी में देशी शराब लेकर बैठा है और ग्राहकों को शराब बेच रहा है। सूचना मिलते ही पिपरी पुलिस और आबकारी टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया
पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम बृजलाल उर्फ बंगाली (40) पुत्र उदल प्रजापति, निवासी पेरई तिल्हापुर मोड़, थाना पिपरी बताया। तलाशी में बोरी से 67 टेट्रा पैक मिले। आरोपी से शराब बेचने का लाइसेंस मांगा गया, लेकिन पुलिस को वह कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका।
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पुलिस के अनुसार दो अक्तूबर को सूचना मिली कि तिल्हापुर मोड़ के पास पेड़ के पीछे एक व्यक्ति बोरी में देशी शराब लेकर बैठा है और ग्राहकों को शराब बेच रहा है। सूचना मिलते ही पिपरी पुलिस और आबकारी टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया
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पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम बृजलाल उर्फ बंगाली (40) पुत्र उदल प्रजापति, निवासी पेरई तिल्हापुर मोड़, थाना पिपरी बताया। तलाशी में बोरी से 67 टेट्रा पैक मिले। आरोपी से शराब बेचने का लाइसेंस मांगा गया, लेकिन पुलिस को वह कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका।
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