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हुबलाल संस्कृत महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य पं. ज्ञानेंद्र शास्त्री ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा पर सुबह 6:51 बजे से रात 11:25 बजे तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इसके साथ कृत्तिका नक्षत्र और परिघ योग का संयोग बनेगा। बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी-नारायण राजयोग और गुरु और मंगल की युति से गुरु-मंगल योग भी बन रहा है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इन योगों में शुभ कार्य करना फलदायी माना जाता है। उन्होंने बताया कि मंगल, गुरु और केतु की युति को लेकर भी विशेष ज्योतिषीय चर्चा है। इसे 18 साल बाद बनने वाला त्रिग्रही योग बताया जा रहा है।देव दीपावली का विशेष महत्वपौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिपुरासुर का वध किया था। इससे प्रसन्न होकर देवताओं ने काशी में दीप जलाकर उत्सव मनाया था। इसी स्मृति में देव दीपावली मनाई जाती है।भगवान विष्णु की आराधना का विधानधार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था। चातुर्मास के बाद श्रीहरि के योगनिद्रा से जागने के उपलक्ष्य में भी इस तिथि का विशेष महत्व है।शाम को घरों और घाटों पर जलेंगे दीपपूर्णिमा पर सुबह स्नान के बाद भगवान शिव, विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाएगी। शाम को घरों, मंदिरों और तुलसी के पास दीप जलाने के साथ पवित्र नदियों के घाटों पर दीपदान किया जाएगा। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करने की भी परंपरा है।