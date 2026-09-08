Kaushambi News: व्हाट्सएप पर बेटे के चयन का झांसा देकर मांगे नौ लाख रुपये
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:33 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:33 AM IST
विज्ञापन
संदीपनघाट थाना क्षेत्र के काजीपुर चौराहे के पास किराने की दुकान चलाने वाले व्यक्ति को व्हाट्सएप कॉल कर उसके बेटे के खेल में चयन का झांसा देकर नौ लाख रुपये मांगने का मामला सामने आया है। रकम न देने पर आरोपी ने दोनों बच्चों की जान लेने की धमकी भी परिवार को दी गई है।
धमकी से सहमे पीड़ित परिवार ने पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई। मामले में संदीपनघाट पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर व्हाट्सएप कॉल करने वाले शातिर की छानबीन शुरू कर दी है। चरवा थाना क्षेत्र के सैयद सरावां निवासी राम भवन यादव ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि वह काजीपुर चौराहे के पास किराने की दुकान चलाते हैं। चार सितंबर को दोपहर 12:46 बजे उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल करने वाले ने कहा कि उनका बेटा वाराणसी खेलने गया था और वहां चयन हो गया है। इसके लिए 11 लाख रुपये देने होंगे, ताकि उसे अच्छी जगह कोचिंग दिलाई जा सके। पीड़ित ने रुपये देने से मना कर दिया। अगले दिन फिर उसी नंबर से व्हाट्सएप संदेश आया। आरोपी ने कहा कि यदि बेटे को बनारस में कोचिंग दिलानी है तो नौ लाख रुपये तैयार रखो।
फोन करने वाले ने रुपये नहीं देने पर गाली-गलौज करते हुए उसके दोनों बच्चों की जान लेने की धमकी दी। इस प्रकार की धमकी से पूरा परिवार दहशत में आ गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
धमकी से सहमे पीड़ित परिवार ने पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई। मामले में संदीपनघाट पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर व्हाट्सएप कॉल करने वाले शातिर की छानबीन शुरू कर दी है। चरवा थाना क्षेत्र के सैयद सरावां निवासी राम भवन यादव ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि वह काजीपुर चौराहे के पास किराने की दुकान चलाते हैं। चार सितंबर को दोपहर 12:46 बजे उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल करने वाले ने कहा कि उनका बेटा वाराणसी खेलने गया था और वहां चयन हो गया है। इसके लिए 11 लाख रुपये देने होंगे, ताकि उसे अच्छी जगह कोचिंग दिलाई जा सके। पीड़ित ने रुपये देने से मना कर दिया। अगले दिन फिर उसी नंबर से व्हाट्सएप संदेश आया। आरोपी ने कहा कि यदि बेटे को बनारस में कोचिंग दिलानी है तो नौ लाख रुपये तैयार रखो।
विज्ञापन
फोन करने वाले ने रुपये नहीं देने पर गाली-गलौज करते हुए उसके दोनों बच्चों की जान लेने की धमकी दी। इस प्रकार की धमकी से पूरा परिवार दहशत में आ गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। संवाद
विज्ञापन