फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   Rs 9 lakh demanded via WhatsApp under the pretext of a son's selection.

Kaushambi News: व्हाट्सएप पर बेटे के चयन का झांसा देकर मांगे नौ लाख रुपये

Tue, 08 Sep 2026 12:33 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:33 AM IST
विज्ञापन
Rs 9 lakh demanded via WhatsApp under the pretext of a son's selection.
संदीपनघाट थाना क्षेत्र के काजीपुर चौराहे के पास किराने की दुकान चलाने वाले व्यक्ति को व्हाट्सएप कॉल कर उसके बेटे के खेल में चयन का झांसा देकर नौ लाख रुपये मांगने का मामला सामने आया है। रकम न देने पर आरोपी ने दोनों बच्चों की जान लेने की धमकी भी परिवार को दी गई है।
विज्ञापन

धमकी से सहमे पीड़ित परिवार ने पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई। मामले में संदीपनघाट पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर व्हाट्सएप कॉल करने वाले शातिर की छानबीन शुरू कर दी है। चरवा थाना क्षेत्र के सैयद सरावां निवासी राम भवन यादव ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि वह काजीपुर चौराहे के पास किराने की दुकान चलाते हैं। चार सितंबर को दोपहर 12:46 बजे उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल करने वाले ने कहा कि उनका बेटा वाराणसी खेलने गया था और वहां चयन हो गया है। इसके लिए 11 लाख रुपये देने होंगे, ताकि उसे अच्छी जगह कोचिंग दिलाई जा सके। पीड़ित ने रुपये देने से मना कर दिया। अगले दिन फिर उसी नंबर से व्हाट्सएप संदेश आया। आरोपी ने कहा कि यदि बेटे को बनारस में कोचिंग दिलानी है तो नौ लाख रुपये तैयार रखो।
विज्ञापन

फोन करने वाले ने रुपये नहीं देने पर गाली-गलौज करते हुए उसके दोनों बच्चों की जान लेने की धमकी दी। इस प्रकार की धमकी से पूरा परिवार दहशत में आ गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed