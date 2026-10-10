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Kaushambi News: प्रसूता की मौत के मामले में निजी अस्पताल सील

Sat, 10 Oct 2026 01:23 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Sat, 10 Oct 2026 01:23 AM IST
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Private hospital sealed in case of pregnant woman's death
अस्पताल को सील करते समय मौजूद टीम। स्रोत: विभाग
कोखराज थाना क्षेत्र के करेंटी गांव निवासी 22 वर्षीय प्रसूता की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने मंझनपुर स्थित न्यू सत्यम अस्पताल को सील कर दिया है। बृहस्पतिवार को प्रसव के दौरान महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है।
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सीएमओ डॉ. संजय कुमार ने बताया कि डिप्टी सीएमओ डॉ. हिंद प्रकाश मणि, डॉ. सीवी विसेन, डॉ. नीरज, मंझनपुर के एसडीएम राज कुमार मौर्य और सीओ सौरभ सामंत की संयुक्त टीम ने अस्पताल सील करने की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान अस्पताल में कोई मौजूद नहीं था। ऐसे में मकान मालिक और अस्पताल के दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बुलाया गया। तीनों की मौजूदगी में अस्पताल को सील किया गया। अस्पताल संचालक को तीन कार्यदिवस के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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गौरतलब हों कि बृहस्पतिवार को प्रसूता की मौत के बाद करेंटी गांव निवासी लाल चंद्र ने बताया था कि उनकी पत्नी रीना देवी को प्रसव पीड़ा होने पर बृहस्पतिवार सुबह करीब 11 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताते हुए ऑपरेशन की जरूरत बताई और इसके लिए 35 हजार रुपये मांगे। परिवार के लोग रुपये की व्यवस्था करने बाहर गए, इसी दौरान रीना की हालत बिगड़ गई। दोपहर करीब 3:30 बजे उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि समय पर उचित उपचार मिलता तो महिला की जान बच सकती थी।
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वर्जन:
अस्पताल संचालक को तीन कार्यदिवस में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। जवाब न मिलने पर नियमानुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
-- डॉ. संजय कुमार , सीएमओ
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