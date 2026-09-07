Kaushambi News: बेकाबू डीसीएम ट्राला में घुसी, चालक केबिन में फंसा

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पुष्पेंद्र कुमार डीसीएम में बनारस से कबाड़ लादकर कानपुर जा रहा थे। भोला चौराहे के पास प्रयागराज-कानपुर लेन पर बने ब्रेकर के समीप ट्राला चालक ने अचानक ब्रेक लगा दी। इसी दौरान पीछे से आ रहा डीसीएम चालक ट्राला को ओवरटेक करने का प्रयास करने लगा। तभी सामने से भैंस लादकर आ रही पिकअप को बचाने के प्रयास में डीसीएम अनियंत्रित होकर ट्राला में जा भिड़ी।टक्कर इतनी जोरदार थी कि डीसीएम का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक पुष्पेंद्र केबिन में फंस गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची अजुहा चौकी पुलिस ने दूसरे वाहन और स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद चालक को केबिन से बाहर निकलवाया।पुलिस ने एनएचएआई की एंबुलेंस की मदद से गंभीर घायल चालक को सीएचसी सिराथू में भर्ती कराया। हादसे के कारण प्रयागराज-कानपुर लेन पर करीब आधे घंटे तक यातायात बाधित रहा। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारू कराया।