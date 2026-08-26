Kaushambi News: आज निकलेगा जुलूस-ए-मोहम्मदी, रोशनी से जगमगाया नगर
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:46 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:46 AM IST
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पैगंबर-ए-इस्लाम हजरत मोहम्मद के यौमे पैदाइश पर करारी नगर को रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। मस्जिदों, घरों और बाजारों में विशेष सजावट की गई है। इस दौरान बुधवार को जुलूस-ए-मोहम्मदी के जुलूस की तैयारी चलती रही।
अंसारगंज अंजुमन हिमायतुल इस्लाम कमेटी की सदारत में दोपहर डेढ़ बजे जुलूस निकलेगा। लोग आजाद नगर तिराहे पर एकत्र होंगे। यहां से जुलूस अंसारगंज, आजाद नगर, कृष्णा नगर और किंग नगर होते हुए अंसारगंज पहुंचकर संपन्न होगा। नगर पंचायत अध्यक्ष शमशाद अहमद के निर्देश पर जुलूस मार्गों की सफाई, पेयजल और रोशनी की विशेष व्यवस्था की गई है।
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अंसारगंज अंजुमन हिमायतुल इस्लाम कमेटी की सदारत में दोपहर डेढ़ बजे जुलूस निकलेगा। लोग आजाद नगर तिराहे पर एकत्र होंगे। यहां से जुलूस अंसारगंज, आजाद नगर, कृष्णा नगर और किंग नगर होते हुए अंसारगंज पहुंचकर संपन्न होगा। नगर पंचायत अध्यक्ष शमशाद अहमद के निर्देश पर जुलूस मार्गों की सफाई, पेयजल और रोशनी की विशेष व्यवस्था की गई है।
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