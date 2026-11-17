Kaushambi News: दहेज उत्पीड़न में पति, सास-ससुर पर प्राथमिकी दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Tue, 17 Nov 2026 01:32 AM IST
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रसूलपुर बड़गांव निवासी साधना देवी ने ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुलिस ने पति, सास और ससुर सहित तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है। साधना की शादी दो मार्च 2024 को संदीपन थाना क्षेत्र के हथिया भीटी गांव के संदीप कुमार से हुई थी। एफआईआर के मुताबिक, शादी के छह माह बाद ही अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू हो गई। पति संदीप यादव, ससुर रामधनी और सास चमेला देवी उसे प्रताड़ित करने लगे। आरोप है कि उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज की जाती थी। विरोध करने पर उसे घर में बंद कर दिया जाता था। उसे जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी।
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