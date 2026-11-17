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मंझनपुर नगर पालिका के चंद्रशेखर आजाद नगर स्थित पुलिस लाइन मंदिर के पास बने तालाब में भी महिलाओं ने पूजा की। इसमें पुलिस लाइन और टेवां गांव के डॉक्टर शुक्ला का परिवार शामिल रहा।वहीं भरवारी, चरवा और कड़ाधाम के कुबरी घाट समेत अन्य स्थानों पर भी श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। बांस के सूप और दौरा में ठेकुआ, केला, नारियल, गन्ना समेत अन्य पूजन सामग्री सजाकर महिलाओं ने सूर्यदेव को अर्घ्य दिया।पारंपरिक गीतों से गूंजते रहे घाटपूजन के दौरान ''''उगा हे सूरज देव, भइले अरघ के बेर'''' और ''''कांच ही बांस के बहंगिया'''' जैसे पारंपरिक गीत गूंजते रहे। महिलाओं ने वेदी की परिक्रमा कर भगवान सूर्य को प्रणाम किया। कई व्रती महिलाओं ने मनौती पूरी होने पर पति के साथ साष्टांग प्रणाम भी किया। इसके बाद बड़ों का आशीर्वाद लेकर प्रसाद ग्रहण किया।कुबरी घाट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़कड़ा के कुबरी घाट पर बिहार और पूर्वांचल के रहने वाले परिवारों ने उत्साह के साथ पूजा की। गोपालगंज बिहार निवासी विपिन यादव अपने परिवार के साथ पहुंचे। उनके अलावा बिट्टी देवी, कल्पना देवी, किरण टंडन, रुचि, लीला देवी, कौशल्या देवी, कल्याणी देवी, मनीषा देवी और राखी देवी समेत सैकड़ों महिलाओं ने सूर्य उपासना की। नगर पंचायत दारानगर-कड़ाधाम की ओर से घाट पर साफ-सफाई की व्यवस्था कराई गई थी।