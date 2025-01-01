Kaushambi News: डायट प्रवक्ता तैयार करेंगे बेसिक स्कूलों की अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर

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परीक्षा में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर विषयवार प्रश्नपत्र तैयार किए जाएंगे। डायट प्रवक्ताओं को प्रश्नपत्र तैयार करते समय कक्षा के स्तर और निर्धारित पाठ्यक्रम का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रश्नपत्र तैयार होने के बाद उन्हें संबंधित अधिकारियों के माध्यम से विद्यालयों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी।परीक्षा की तैयारियों में जुटा विभागजिले के 1096 परिषदीय विद्यालयों में परीक्षा कराने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग स्तर से तैयारियां की जा रही हैं। विद्यालयों में परीक्षा के आयोजन, प्रश्नपत्रों की उपलब्धता और अन्य व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने की योजना है। 17 नवंबर से शुरू होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा 21 नवंबर तक चलेगी। परीक्षा के बाद विद्यार्थियों के प्रदर्शन के आधार पर उनकी शैक्षिक प्रगति का आकलन किया जाएगा।बीएसए डॉ. कमलेंद्र कुमार कुशवाहा ने बताया कि अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारियां की जा रही हैं। डायट प्रवक्ताओं को प्रश्नपत्र तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। निर्धारित समय पर प्रश्नपत्र तैयार कराकर सभी विद्यालयों में परीक्षा संपन्न कराई जाएगी।