Kaushambi News: ठेकेदार की हत्या, कार की डिकी में शव रखकर भागे
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:06 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:06 AM IST
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महमदपुर गांव के पास रविवार सुबह खेत में खड़ी कार की डिकी से एक युवक का शव मिला, जिसके सिर और चेहरे पर गंभीर चोट के निशान थे। युवक ठेकेदारी करता था। परिजनों ने रुपये के लेनदेन में हत्या का आरोप लगाया है। मामले में चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें तीन आरोपी उसके मामा के बेटे हैं।
प्रयागराज के थरवई थाना क्षेत्र के बलीपुर जैतवार डीह गांव निवासी रवि यादव (28) धूमनगंज के सुलेमसराय में ननिहाल के पास मकान बनवाकर रहता था। वह मिट्टी का ठेका लेने के साथ जेसीबी भी चलवाता था। पिता राम कृपाल यादव पैतृक गांव में ही रहकर किसानी करते हैं। रवि तीन भाई व दो बहनों में दूसरे नंबर का था।
भाई विशाल यादव के मुताबिक, रविवार सुबह करीब पांच बजे रवि के चालक सचिन यादव ने फोन कर बताया कि रवि का मोबाइल बंद है। जीपीएस के माध्यम से देखकर बताया कि उसकी कार महमदपुर गांव के पास खेत में खड़ी है। मौके पर पहुंचने पर कार की डिकी खोली गई तो रवि का शव मिला। उसके सिर और चेहरे पर चोट के निशान थे।
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विशाल ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि शनिवार रात करीब 10:10 बजे रवि अपने सगे मामा के बेटों मनीष यादव, संदीप यादव, रानू यादव और महमदपुर निवासी शुभम यादव के साथ रिश्तेदारी में आया था। खाना-पीना करने के बाद रुपयों के लेनदेन को लेकर आरोपियों ने एकराय होकर रवि की हत्या कर दी। शव को कार की डिकी में रखकर फरार हो गए।
परिजनों का आरोप है कि आरोपियों ने पहले भी रवि के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी थी। मामले में मनीष यादव, संदीप यादव, रानू यादव और शुभम यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस घटना की वजह और आरोपियों की भूमिका की पड़ताल कर रही है।
इनसेट
पुलिस की तीन टीमें कर रहीं आरोपियों की तलाश
एसपी सत्यनारायण ने बताया कि रविवार सुबह डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली कि महमदपुर गांव के पास कार की डिकी में युवक का शव मिला है। एएसपी अमिता सिंह ने फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचकर मौके का निरीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। घटना के खुलासे के लिए पुलिस की तीन टीमें गठित की गई हैं। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी।
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प्रयागराज के थरवई थाना क्षेत्र के बलीपुर जैतवार डीह गांव निवासी रवि यादव (28) धूमनगंज के सुलेमसराय में ननिहाल के पास मकान बनवाकर रहता था। वह मिट्टी का ठेका लेने के साथ जेसीबी भी चलवाता था। पिता राम कृपाल यादव पैतृक गांव में ही रहकर किसानी करते हैं। रवि तीन भाई व दो बहनों में दूसरे नंबर का था।
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भाई विशाल यादव के मुताबिक, रविवार सुबह करीब पांच बजे रवि के चालक सचिन यादव ने फोन कर बताया कि रवि का मोबाइल बंद है। जीपीएस के माध्यम से देखकर बताया कि उसकी कार महमदपुर गांव के पास खेत में खड़ी है। मौके पर पहुंचने पर कार की डिकी खोली गई तो रवि का शव मिला। उसके सिर और चेहरे पर चोट के निशान थे।
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विशाल ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि शनिवार रात करीब 10:10 बजे रवि अपने सगे मामा के बेटों मनीष यादव, संदीप यादव, रानू यादव और महमदपुर निवासी शुभम यादव के साथ रिश्तेदारी में आया था। खाना-पीना करने के बाद रुपयों के लेनदेन को लेकर आरोपियों ने एकराय होकर रवि की हत्या कर दी। शव को कार की डिकी में रखकर फरार हो गए।
परिजनों का आरोप है कि आरोपियों ने पहले भी रवि के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी थी। मामले में मनीष यादव, संदीप यादव, रानू यादव और शुभम यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस घटना की वजह और आरोपियों की भूमिका की पड़ताल कर रही है।
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पुलिस की तीन टीमें कर रहीं आरोपियों की तलाश
एसपी सत्यनारायण ने बताया कि रविवार सुबह डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली कि महमदपुर गांव के पास कार की डिकी में युवक का शव मिला है। एएसपी अमिता सिंह ने फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचकर मौके का निरीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। घटना के खुलासे के लिए पुलिस की तीन टीमें गठित की गई हैं। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी।