फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   Contractor murdered; body placed in car trunk before fleeing.

Kaushambi News: ठेकेदार की हत्या, कार की डिकी में शव रखकर भागे

Mon, 14 Sep 2026 02:06 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:06 AM IST
विज्ञापन
Contractor murdered; body placed in car trunk before fleeing.
मृतक रवि यादव की फाइल फोटो
महमदपुर गांव के पास रविवार सुबह खेत में खड़ी कार की डिकी से एक युवक का शव मिला, जिसके सिर और चेहरे पर गंभीर चोट के निशान थे। युवक ठेकेदारी करता था। परिजनों ने रुपये के लेनदेन में हत्या का आरोप लगाया है। मामले में चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें तीन आरोपी उसके मामा के बेटे हैं।
विज्ञापन


प्रयागराज के थरवई थाना क्षेत्र के बलीपुर जैतवार डीह गांव निवासी रवि यादव (28) धूमनगंज के सुलेमसराय में ननिहाल के पास मकान बनवाकर रहता था। वह मिट्टी का ठेका लेने के साथ जेसीबी भी चलवाता था। पिता राम कृपाल यादव पैतृक गांव में ही रहकर किसानी करते हैं। रवि तीन भाई व दो बहनों में दूसरे नंबर का था।
विज्ञापन


भाई विशाल यादव के मुताबिक, रविवार सुबह करीब पांच बजे रवि के चालक सचिन यादव ने फोन कर बताया कि रवि का मोबाइल बंद है। जीपीएस के माध्यम से देखकर बताया कि उसकी कार महमदपुर गांव के पास खेत में खड़ी है। मौके पर पहुंचने पर कार की डिकी खोली गई तो रवि का शव मिला। उसके सिर और चेहरे पर चोट के निशान थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


विशाल ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि शनिवार रात करीब 10:10 बजे रवि अपने सगे मामा के बेटों मनीष यादव, संदीप यादव, रानू यादव और महमदपुर निवासी शुभम यादव के साथ रिश्तेदारी में आया था। खाना-पीना करने के बाद रुपयों के लेनदेन को लेकर आरोपियों ने एकराय होकर रवि की हत्या कर दी। शव को कार की डिकी में रखकर फरार हो गए।
परिजनों का आरोप है कि आरोपियों ने पहले भी रवि के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी थी। मामले में मनीष यादव, संदीप यादव, रानू यादव और शुभम यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस घटना की वजह और आरोपियों की भूमिका की पड़ताल कर रही है।

इनसेट


पुलिस की तीन टीमें कर रहीं आरोपियों की तलाश

एसपी सत्यनारायण ने बताया कि रविवार सुबह डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली कि महमदपुर गांव के पास कार की डिकी में युवक का शव मिला है। एएसपी अमिता सिंह ने फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचकर मौके का निरीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। घटना के खुलासे के लिए पुलिस की तीन टीमें गठित की गई हैं। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed