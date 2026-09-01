Kaushambi News: सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर जताया दुख

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मुख्यमंत्री ने स्थानीय अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार साथ ही पीड़ित परिवारों से संपर्क कर उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने हादसे में मृतक प्रत्येक व्यक्ति के परिजन को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। विज्ञापन

सीएम ने प्रभु श्रीराम से दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान देने और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की प्रार्थना की। हादसे के बाद प्रशासन राहत व बचाव कार्य में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री ने स्थानीय अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार साथ ही पीड़ित परिवारों से संपर्क कर उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने हादसे में मृतक प्रत्येक व्यक्ति के परिजन को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं।सीएम ने प्रभु श्रीराम से दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान देने और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की प्रार्थना की। हादसे के बाद प्रशासन राहत व बचाव कार्य में जुटा हुआ है।

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अवैध पटाखा फैक्टरी में हुए भीषण हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया। उन्होंने हादसे में हुई जनहानि को अत्यंत दुखद और हृदय विदारक बताया। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।