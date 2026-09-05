Kaushambi News: बीएसए डॉ. कमलेंद्र कुमार कुशवाहा को नीपा पुरस्कार से सम्मानित

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुरस्कार नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान की ओर से आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन एवं पुरस्कार समारोह में तीन सितंबर को प्रदान किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रो. जेएस राजपूत, पूर्व निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रहे।कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए करीब 84 अधिकारियों को पुरस्कार एवं प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिए गए।डॉ. कुशवाहा ने सम्मान का श्रेय कौशाम्बी के शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, शैक्षणिक अधिकारियों और शिक्षा विभाग की पूरी टीम को दिया। उन्होंने कहा कि यह व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरी टीम की मेहनत और प्रतिबद्धता का सम्मान है।पुरस्कार मिलने पर खंड शिक्षा अधिकारियों, शिक्षक-शिक्षिकाओं और विभागीय कर्मचारियों ने उन्हें बधाई दी।