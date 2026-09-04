Kaushambi News: मुख्य आरोपी नौशाद, कहकशा और आदिल पर एक और एफआईआर
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:22 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:22 AM IST
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मूरतगंज के भरवारी रोड स्थित गोदाम से करीब 35 किलो विस्फोटक पदार्थ और करीब 40 किलो पटाखा बनाने वाली सामग्री बरामद करने के बाद मुख्य आरोपी नौशाद, उसकी पत्नी कहकशा बानो और बेटे आदिल के खिलाफ संदीपन घाट थाने में एक और एफआईआर दर्ज की गई है।
पुलिस के मुताबिक, मुखबिर से सूचना मिली थी कि मूरतगंज बाजार के भरवारी रोड स्थित कहकशा बानो के नाम के पंजीकृत प्लॉट पर बने गोदाम में अवैध पटाखे और उन्हें बनाने की सामग्री छिपाकर रखी गई है।
सूचना पर पुलिस, राजस्व निरीक्षक पवन राय, लेखपाल रितेंद्र सिंह और हल्का लेखपाल ज्ञानपाल की टीम मौके पर पहुंची। तलाशी के दौरान एक कमरे से छह बोरियां बरामद हुईं।
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इनमें न्यू खुशी ब्रांड के 38 रॉकेट, हाथ फूल पटाखे, 3डी 12 स्टार ब्रांड के पांच पटाखे और 15 पैकेट चकरी पटाखे बरामद हुए। साथ ही एक बोरी में पटाखा बनाने की सामग्री रखी हुई। इसके अलावा प्लॉट में गड्ढा खोदकर भी पटाखे बनाने की सामग्री छुपाई गई थी।
मामले में संदीपनघाट थाना पुलिस ने आरोपी नौशाद समेत उसकी पत्नी कहकशा और बेटे आदिल के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की है।
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पुलिस के मुताबिक, मुखबिर से सूचना मिली थी कि मूरतगंज बाजार के भरवारी रोड स्थित कहकशा बानो के नाम के पंजीकृत प्लॉट पर बने गोदाम में अवैध पटाखे और उन्हें बनाने की सामग्री छिपाकर रखी गई है।
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सूचना पर पुलिस, राजस्व निरीक्षक पवन राय, लेखपाल रितेंद्र सिंह और हल्का लेखपाल ज्ञानपाल की टीम मौके पर पहुंची। तलाशी के दौरान एक कमरे से छह बोरियां बरामद हुईं।
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इनमें न्यू खुशी ब्रांड के 38 रॉकेट, हाथ फूल पटाखे, 3डी 12 स्टार ब्रांड के पांच पटाखे और 15 पैकेट चकरी पटाखे बरामद हुए। साथ ही एक बोरी में पटाखा बनाने की सामग्री रखी हुई। इसके अलावा प्लॉट में गड्ढा खोदकर भी पटाखे बनाने की सामग्री छुपाई गई थी।
मामले में संदीपनघाट थाना पुलिस ने आरोपी नौशाद समेत उसकी पत्नी कहकशा और बेटे आदिल के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की है।