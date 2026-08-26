Kaushambi News: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लगाया स्वाद का तड़का

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कार्यक्रम का शुभारंभ सहायक विकास अधिकारी आशीष केसरवानी, बाल विकास परियोजना अधिकारी रेनू वर्मा और सभासद ज्योति गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर किया। रेनू वर्मा ने कहा कि प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं को संतुलित आहार के प्रति जागरूक करना है।प्रतियोगिता में आटा-बेसन हलवा, वेजिटेबल इडली, चिल्ला, लड्डू, दलिया, खीर, दही बड़ा, ढोकला, बिस्कुट और टिकिया समेत कई व्यंजन बनाए गए। प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सराहना भी की गई।