Kaushambi News: आकाश ने दिल्ली के काले पहलवान को चित कर जीता दंगल चैंपियन का खिताब
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Fri, 23 Oct 2026 12:47 AM IST
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गांधीनगर में सद्भावना दंगल कमेटी की ओर से आयोजित दो दिवसीय दंगल में बृहस्पतिवार को बमरौली के आकाश पहलवान ने दिल्ली के काले पहलवान को पटखनी देकर दंगल चैंपियन का खिताब जीत लिया। वहीं, जिला चैंपियनशिप में टेवां के राजेश और तहसील चैंपियनशिप में लालता पहलवान ने बाजी मारी।
दंगल चैंपियन के फाइनल में बमरौली के आकाश पहलवान ने दिल्ली के काले पहलवान को पटखनी देकर खिताब अपने नाम किया। विजेता आकाश को एक साइकिल और 3100 रुपये देकर सम्मानित किया गया। जिला चैंपियनशिप के मुकाबले में टेवां के राजेश पहलवान विजेता बने, जबकि सैयद सरावां के गोलू पहलवान उपविजेता रहे। राजेश को हैवेल्स का पंखा और 2500 रुपये का पुरस्कार दिया गया।
तहसील चैंपियनशिप में लालता पहलवान ने बाजी मारी। भेलखा के धर्मेंद्र पहलवान उपविजेता रहे। लालता को मिक्सर मशीन और 2100 रुपये देकर सम्मानित किया गया। दंगल का आयोजन अध्यक्ष धर्मनारायण, उपाध्यक्ष अखिलेश चौधरी, मुख्य सलाहकार उदयश्याम और कोषाध्यक्ष लालता प्रसाद की देखरेख में किया गया।
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दंगल चैंपियन के फाइनल में बमरौली के आकाश पहलवान ने दिल्ली के काले पहलवान को पटखनी देकर खिताब अपने नाम किया। विजेता आकाश को एक साइकिल और 3100 रुपये देकर सम्मानित किया गया। जिला चैंपियनशिप के मुकाबले में टेवां के राजेश पहलवान विजेता बने, जबकि सैयद सरावां के गोलू पहलवान उपविजेता रहे। राजेश को हैवेल्स का पंखा और 2500 रुपये का पुरस्कार दिया गया।
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तहसील चैंपियनशिप में लालता पहलवान ने बाजी मारी। भेलखा के धर्मेंद्र पहलवान उपविजेता रहे। लालता को मिक्सर मशीन और 2100 रुपये देकर सम्मानित किया गया। दंगल का आयोजन अध्यक्ष धर्मनारायण, उपाध्यक्ष अखिलेश चौधरी, मुख्य सलाहकार उदयश्याम और कोषाध्यक्ष लालता प्रसाद की देखरेख में किया गया।
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