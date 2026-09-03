Kaushambi News: मुठभेड़ में मुख्य आरोपी नौशाद का बेटा आदिल भी गिरफ्तार, दोनों पैरों में लगी गोली

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पुलिस के मुताबिक बुधवार देर रात मुखबिर से सूचना मिली कि वांछित आदिल बाइक से कमालपुर-बरेठी रोड की ओर जा रहा है। चरवा और पिपरी थाने की संयुक्त पुलिस टीम ने कमालपुर-बरेठी रोड पर घेराबंदी की। आदिल ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में आदिल के दोनों पैरों में गोली लगी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।आदिल पटाखा कारोबारी नौशाद का बेटा है। वह घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। पुलिस उसके पिता नौशाद को भी मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर चुकी है।सीओ शिवांक सिंह ने बताया कि घटना के बाद से आदिल फरार चल रहा था। मुखबिर ने उसके बाइक से जाने की सूचना दी थी। कमालपुर-बरेठी रोड पर घेराबंदी के दौरान उसने पुलिस टीम पर तीन राउंड फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।