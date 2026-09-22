Kaushambi News: मारपीट और तोड़फोड़ का आरोप, कोर्ट के आदेश पर एफआईआर
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:31 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:31 AM IST
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काजू गांव निवासी कमलेश कुमार सरोज ने पड़ोसी और उसके परिवार पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मारपीट और तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है। अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की है।
कमलेश के मुताबिक, 11 जुलाई को पड़ोसी शिवकुमार केसवानी, उसके परिवार के श्रवण कुमार, राजेश कुमार व अन्य लोगों ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट की। हमले के दौरान निर्माणाधीन मकान का पिलर और बेटे का मोबाइल फोन भी तोड़ दिया गया। पुलिस से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।
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कमलेश के मुताबिक, 11 जुलाई को पड़ोसी शिवकुमार केसवानी, उसके परिवार के श्रवण कुमार, राजेश कुमार व अन्य लोगों ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट की। हमले के दौरान निर्माणाधीन मकान का पिलर और बेटे का मोबाइल फोन भी तोड़ दिया गया। पुलिस से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।
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