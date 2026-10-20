Kaushambi News: ससुर खदेरी नदी से संवरेगी नई टाउनशिप, एयरोसिटी में बनेगा रिवर फ्रंट

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इस टाउनशिप से न केवल प्रयागराज के लोगों को फायदा मिलेगा, बल्कि पड़ोसी जिले कौशाम्बी की 26 लाख की आबादी को भी बड़ी राहत मिलेगी। रिंग रोड और एयरोसिटी में प्रस्तावित नई सड़कों के निर्माण से कौशाम्बी और प्रयागराज की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। कौशाम्बी के लोगों के लिए प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचना काफी आसान हो जाएगी और दूरी भी कम हो जाएगी।नई टाउनशिप में आईटी पार्क, रिवर फ्रंट जैसी योजनाओं पर काम होना है। इसके अलावा अस्पताल, स्कूल, खेल के मैदान, सामुदायिक केंद्र, विधि खंड भी प्रस्तावित हैं। पूरी टाउनशिप में सीवर लाइन व पानी की पाइप लाइन बिछाई जाएगी, पेयजल आपूर्ति के लिए नलकूप व ओवरहेड टैंक का निर्माण कराया जाएगा।इन विकास कार्यों की प्लानिंग के लिए एक एजेंसी का चयन किया जाना है जिसके लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। एजेंसी एयरोसिटी का ले-आउट तैयार करेगी जिसमें तय होगा कि सड़क, आईटी पार्क, रिवर फ्रंट, अस्पताल, स्कूल व अन्य निर्माण कार्य कहां कराए जाने हैं।प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने नई टाउनशिप से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के लिए मौके पर अलग से एक कार्यालय का सेटअप भी तैयार कर लिया है, जिसका उद्घाटन जल्द होगा। इस कार्यालय के माध्यम से केवल नई टाउनशिप से जुड़े कार्यों का संचालन किया जाएगा।- नई टाउनशिप के साथ मेट्रो रेल के प्रस्तावित प्रोजेक्ट पर भी प्रयागराज विकास प्राधिकरण काम कर रहा है। मेट्रो रेल का आखिरी स्टेशन नई टाउनशिप में प्रस्तावित है। ऐसे में फायदा कौशाम्बी के लोगों को भी मिलेगा। कौशाम्बी की सीमा पर प्रस्तावित एयरोसिटी के रास्ते लोग प्रयागराज में मेट्रो ट्रेन के जरिये इलाहाबाद विश्वविद्यालय, संगम, रेलवे स्टेशन, सिविल लाइंस बस अड्डा व अन्य महत्वपूर्ण स्थलों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। इन सभी स्थानों पर मेट्रो रेल के स्टेशन होंगे।- नई टाउनशिप के लिए जमीन लेने से पहले प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने खतौनियों में त्रुटि सुधार की प्रक्रिया शुरू करा दी है। इसके लिए प्राधिकरण ने खतौनियां तहसील सदर को सौंप दी हैं। तहसील स्तर पर त्रुटियां दूर की जाएंगी और इसके बाद खतौनियों का प्रकाशन कर टाउनशिप के लिए काश्तकारों से जमीन लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।एयरपोर्ट के निकट प्रस्तावित नई टाउनशिप एयरोसिटी से जुड़े कई कार्य प्रगति पर हैं। पड़ोसी जिले कौशाम्बी के नागरिकों को इसका लाभ कैसे मिले, इसे ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। नई टाउनशिप में ससुर खदेरी रिवर फ्रंट, आईटी पार्क आदि का निर्माण भी कराया जाना है जिसका ले-आउट प्लान किसी एजेंसी के माध्यम से तैयार कराया जाएगा। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। एजेंसी के माध्यम से प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद रेरा को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।ऋषि राज, उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण