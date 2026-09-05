Kaushambi News: महमूदपुर मनौरी में 40 किलो अवैध पटाखे बरामद
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 02:11 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 02:11 AM IST
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पुलिस ने महमूदपुर मनौरी स्थित एक कमरे से 40 किलोग्राम अवैध पटाखे और फुलझड़ी बरामद की। बरामदगी के बाद पुलिस ने मामले में विस्फोटक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार टीम क्षेत्र में अवैध पटाखों के निर्माण और भंडारण की रोकथाम के लिए चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि अजमत पुत्र सुबराती निवासी मनौरी, थाना पुरामुफ्ती, प्रयागराज महमूदपुर मनौरी स्थित अपने कमरे में अवैध पटाखे छिपाकर रखे हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम बताए गए स्थान पर पहुंची।
पुलिस ने कमरे को खुलवाकर तलाशी ली तो वहां पांच बोरियों में पटाखे और फुलझड़ी रखी मिली। बरामदगी के संबंध में पिपरी थाने में आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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पुलिस के अनुसार टीम क्षेत्र में अवैध पटाखों के निर्माण और भंडारण की रोकथाम के लिए चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि अजमत पुत्र सुबराती निवासी मनौरी, थाना पुरामुफ्ती, प्रयागराज महमूदपुर मनौरी स्थित अपने कमरे में अवैध पटाखे छिपाकर रखे हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम बताए गए स्थान पर पहुंची।
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पुलिस ने कमरे को खुलवाकर तलाशी ली तो वहां पांच बोरियों में पटाखे और फुलझड़ी रखी मिली। बरामदगी के संबंध में पिपरी थाने में आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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