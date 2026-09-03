Kaushambi News: देवीगंज बाजार में 218 किलो पटाखा और बारूद बरामद

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मौके से पुलिस ने लाल मोहम्मद पुत्र अब्दुल गनी निवासी देवीगंज को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस ने बताया कि बाजार में बने लाल मोहम्मद के अवैध पटाखा गोदाम के मिलने की जानकारी पर छापेमारी की गई। जांच के दौरान गोदाम से 62 किलोग्राम अवैध बारूद और 156 किलो बने पटाखे बरामद हुए। स्थानीय लोगों ने बताया कि पटाखे का अवैध कारोबार आरोपी पिछले कई साल से कर रहा था।

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कड़ाधाम पुलिस ने बुधवार को मुखबिर की सूचना पर देवीगंज बाजार में छापा मारकर अवैध पटाखा ठिकाने का भंडाफोड़ किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 62 किलो अवैध बारूद और 156 किलो बने पटाखे, यानी कुल 218 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की।